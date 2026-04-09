İran bağlantılı hackerlar, İsrail'in eski genelkurmay başkanının telefonunu ele geçirdi

İran ile ABD-İsrail arasında 1 aydan fazla süren savaş, kırılgan bir ateşkes ile sona erdi.

Savaş fiilen sona ermiş gibi görünse de, dijital mecrada misillemeler devam ediyor.

İran destekli “Handala” isimli hacker grubu, yaptığı açıklamada uzun süredir hedefteki sistemlere sızmış durumda olduklarını öne sürdü.

ASKERİ FAALİYETLER VE ÖZEL ANLAR DAHİL 19 BİNDEN FAZLA GÖRSEL

Grup, bu süreçte 19 binden fazla fotoğraf ve video topladıklarını iddia ederek, en gizli toplantıların dahi kayıt altına alındığını savundu.

Yayımlanan içeriklerde, eski İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin askeri üs ziyaretleri, pilotlarla görüşmeleri ve çeşitli brifinglere katıldığı anların yer aldığı belirtildi. Bunun yanı sıra ofis içi görüntüler ve günlük çalışma anlarına dair kayıtların da sızdırıldığı ifade edildi.

AİLE HAYATINA AİT GÖRÜNTÜLER DE SIZDI

İddialara göre paylaşılan materyaller arasında Halevi’nin aile yaşamına dair görüntüler ile kendisi ve eşine ait kimlik belgeleri de bulunuyor. Bu durum, sızıntının yalnızca askeri değil kişisel boyutunun da olduğunu ortaya koydu.

"GİZLİ GÖRÜŞMELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI" İDDİASI

Sızdırılan içeriklerin en dikkat çekici kısmını ise daha önce kamuoyuna yansımamış görüşmeler oluşturdu. Bunlardan birinde Halevi’nin Ürdün Genelkurmay Başkanı Yousef Huneiti ile bir araya geldiği ve 1967’deki Altı Gün Savaşı sırasında hayatını kaybeden bir Ürdün askerine ait hançeri hediye ettiği öne sürüldü.

KATAR'DAKİ TEMAS DA İDDİALAR ARASINDA

Bir diğer dikkat çeken detay ise Halevi’nin Katar’da, eski ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Michael Kurilla ile gerçekleştirdiği belirtilen görüşme oldu. Söz konusu temasın da daha önce kamuoyuna açıklanmadığı iddia edildi.

RESMİ MAKAMLARDAN SESSİZLİK

Ortaya atılan siber saldırı iddialarına ilişkin ne Halevi’den ne de İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların doğruluğu bağımsız kaynaklar tarafından da teyit edilmiş değil.

DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

“Handala” grubunun geçmişte de İsrailli üst düzey isimleri hedef aldığı öne sürülmüştü. Grup, eski Başbakan Naftali Bennett, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Başbakan Benjamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’ın cihazlarına da sızdığını iddia etmişti.

SİBER GÜVENLİK TARTIŞMALARI

Söz konusu iddialar, devlet yetkililerine yönelik siber saldırılar ve veri güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür olayların ulusal güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.