Mesud Pezeşkiyan: İsrail'in, Lübnan'a saldırısı, ateşkes anlaşmasının açık ihlali

Orta Doğu'da sıcak saatler...

ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes anlaşması için anlaşmaya varıldı.

Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı da geçişlere yeniden açıldı.

İSRAİL LÜBNAN'I HEDEF ALDI

Ancak İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam etti.

Başkent Beyrut'un merkezi noktalarının hedef alındığı saldırılarda art arda en az 9 patlama sesi duyuldu.

Özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Dahiye bölgesinde hedef alınan noktalardan dumanlar yükselirken, saldırılar öncesinde herhangi bir uyarı yapılmadığı bildirildi.

LÜBNAN ATEŞKESE DAHİL Mİ DEĞİL Mİ TARTIŞMASI

İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan'ın ateşkese dahil olup olmadığına ilişkin yeni bir tartışma başladı.

İran tarafı Lübnan'ın da ateşkesi kapsadığını öne sürerken ABD tarafı ise bu söyleme karşı çıktı.

PEZEŞKİYAN: ATEŞKES ANLAŞMASININ AÇIK BİR İHLALİDİR

Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik yeniden başlattığı saldırı, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir" dedi.

HÜRMÜZ'DEN PETROL TANKERLERİNİN GEÇİŞİ DURDURULDU

İsrail'in saldırılarının ardından İran'dan yeni bir hamle geldi.

İran'ın Fars Haber Ajansı'nın haberine göre İsrail'in Lübnan'a saldırması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi durduruldu.