İran Bahreyn’de bir otele saldırdı

Orta Doğu'da saldırı haberleri art arda geliyor.

İran ile ABD-İsrail ortaklığı arasında dün başlayan çatışmalar bölge ülkelerine de sıçradı.

BAHREYN'DE BİR OTELİ VURDU

İsrail-ABD saldırısının ardından İran, bu ülkelerinin üslerinin bulunduğu ya da iyi ilişkiler içinde olduğu ülkelere saldırdı.

Bahreyn’de bir otel vuran İran, Kıbrıs’ta ise İngiliz üssünü hedef aldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, başkent Manama’daki "Crown Plaza Hotel"in bir saldırının hedefi olduğunu bildirdi.

Açıklamada, saldırının maddi hasara yol açtığı, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.