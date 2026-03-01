İran saldırılarında Kuveyt ve BAE'de can kaybı

Orta Doğu'da kaos sürüyor..

ABD ve İsrail güçleri, İran’a yönelik koordineli bir askeri operasyon başlattı.

İran yönetimi ise saldırılara karşılık balistik füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme atışları yaptı.

Ancak savaştan etkilenen 3 ülke ile sınırlı kalmadı. Bölgede bulunan ABD üslerini hedefe koyan İran, başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Katar olmak üzere birçok ülkeye çok sayıda füze yolladı.

Saldırılarda bazı füzeler, ABD üssü yerine şehir merkezine isabet etti.

Bu kapsamda BAE ve Kuveyt'ten bir açıklama geldi.

KUVEYT'TE 1 ÖLÜ 32 YARALI

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın ABD üslerine yönelik misilleme saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bakanlık, yaralıların El-Adan Hastanesi'nde tedavi altına alındığını açıkladı.

BAE'DE 3 ÖLÜ 58 YARALI

Birleşik Arap Emirlikleri’nde de (BAE) can kaybı ve yaralı sayısı netleşti.

BAE Savunma Bakanlığı, İran'ın saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 58 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerin Pakistan, Nepal ve Bangladeş uyruklu olduğu aktarıldı.

Bakanlık, dünden bu yana İran’dan fırlatılan 165 balistik füzeden 152'sinin ve 2 seyir füzesinin imha edildiğini aktararak, İran’dan gönderilen 541 İHA’dan 506'sının da engellendiğini belirtti.