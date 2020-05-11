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- İran, camilerin tamamını açmaya karar verdi
İran, camilerin tamamını açmaya karar verdi
- AA
- 11.05.2020 - 15:43
İran, koronavirüs salgını nedeniyle camileri kapatmıştı.
Ülkede geçtiğimiz günlerde beyaz bölge olarak adlandırılan az riskli yerlerdeki camiler, yeniden kapılarını ibadete açmaya başlamıştı.
İslami Tebligat Kurumu Başkanı Muhammed Kumi, "Sağlık Bakanımız ve yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde alınan karar uyarınca, sağlık tedbirlerine uyulması şartıyla ülke genelinde camiler salı günü (yarın) açılacak." dedi.
CAMİLER, 132 BÖLGEDE AÇILDI
Koronavirüs salgınında az tehlikeli olarak nitelendirilen 132 beyaz bölgede, geçen haftadan itibaren camiler ibadete açılmıştı.
Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
İRAN'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 685'e, vaka sayısı 109 bin 286'ya ulaştı.