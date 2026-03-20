İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan dünyaya uyarı

ABD-İsrail-İran savaşının 21'inci gününde karşılıklı füzeler peş peşe ateşlenmeye devam ediyor...

İran'ın Tel Aviv'e fırlattığı drone'ların üzerindeki mesaj dikkat çekerken Tahran yönetimi, 'savaştaki büyük kırılmayı' duyurdu.

SERT UYARIDA BULUNDU

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İsrail rejiminin doğasının devlet terörizmine dayandığını" ifade etti.

Pezeşkiyan, ABD'nin İran’a yönelik saldırganlığı ve ülke lideri Ali Hamaney'in suikasta uğramasının uluslararası anlaşmazlıklarda küresel hukuk düzenini yıkacak yeni bir süreç olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Dünya bu krize karşı kararlı bir şekilde durmazsa, bu ateşin alevi birçoklarını da yakacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran dini lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.