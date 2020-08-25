İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a anlaşma yanıtı

Rejimi değiştirme çabalarının sonuçsuz kaldığını belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın "Tahran ile 4 haftada anlaşırım" açıklamasına değindi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Devlet Haftası dolayısıyla ülkedeki yerel medya yöneticileriyle toplantı yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar seçilmesi durumunda İran ile anlaşmaya varabileceği açıklamasına cevap verdi.

Ruhani, "ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan'la, İran'ı zayıf bir durumda müzakere masasına oturtmayı hedefleyen 'maksimum baskı' projesi yenilgiye uğramıştır. İran'da halkı sokaklara dökerek rejimi değiştirme çabaları da sonuçsuz kaldı. Bu yöntemlerin işe yaramadığını gördüler." dedi.

ÖZÜR ŞARTI

"Trump çok konuşuyor. Eğer ABD, özür diler ve nükleer anlaşmaya dönerse anlaşma olur." diyen Ruhani, gelecek ABD hükümetinin İran'la ilgili halihazırdaki siyasetini "işe yaramadığı için" değiştireceğini ön gördüğünü kaydetti.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, pazar günü New Jersey'de destekçilerine yaptığı konuşmada, kasımda tekrar başkan seçilmesi halinde 4 hafta içinde İran ile anlaşmaya varacağını iddia etmişti.

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