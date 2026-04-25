İran Devrim Muhafızları: ABD ablukaya devam ederse sert karşılık veririz

ABD-İran hattında sıcak saatler...

İki ülke arasındaki ateşkes süreci devam ederken müzakereler konusunda da bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Aarakçi'nin Pakistan'a gitmesi ile önemli bir adım atıldı.

Öte yandan ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası da devam ediyor.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN SERT UYARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı, ABD’nin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sert uyarıda bulundu.

Karargahtan yapılan yazılı açıklamada, "ABD’nin saldırgan ordusu bölgede abluka, korsanlık ve deniz haydutluğu faaliyetlerine devam ederse İran’ın güçlü silahlı kuvvetlerinin sert karşılık vereceğinden emin olsun." İfadeleri kullanıldı.

"SİLAHLI KUVVETLER HER ZAMANKİNDEN DAHA HAZIR"

ABD ordusunun İran’ın askeri kapasitesinin bir bölümünü daha önce yaşanan çatışmalarda tecrübe ettiği belirtilerek, "ABD, İran Silahlı Kuvvetleri’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını savunma konusunda her zamankinden daha güçlü ve hazırlıklı olduğunu bilsin." ifadelerine yer verildi.

"YENİDEN SALDIRI HALİNDE DAHA AĞIR HASARLAR VERECEĞİZ"

Bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Bölgedeki düşmanların hareket ve faaliyetlerini izleyerek Hürmüz Boğazı’nın stratejik kontrolünü sürdürme konusunda hazır ve kararlıyız.

ABD ve Siyonist düşmanların yeniden bir saldırısı halinde onlara daha ağır zararlar vereceğiz." denildi.