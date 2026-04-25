Yunanistan ve Fransa savunma iş birliği anlaşmasını yeniledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya dün resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Emmanuel Macron, başkent Atina'ya yaptığı ziyaretin ikinci gününde önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı ve "Kimon" ismini verdiği Belharra sınıfı fırkateynini ziyaret etti.

Pire Limanı'ndaki ziyaretin ardından iki lider, Miçotakis'in başbakanlık ofisinde bir araya geldi.

YENİ ANLAŞMALAR İMZALANDI

Liderlerin görüşmesinin ardından iki ülke arasında 8 yeni anlaşma imzalandı.

Eylül 2021'de Paris'te iki ülke arasında 5 seneliğine imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması ise yenilendi ve taraflar itiraz etmedikçe anlaşmanın otomatik olarak uzatılacağı belirtildi.

Ayrıca eğitim, bilim, nükleer teknoloji, savunma, dijital okyanus sistemleri ve askeri teknoloji ile MICA IF/RF füzelerinin sürekli desteklenmesine ilişkin 8 yeni anlaşma imzalandı.

"KIBRIS'A YÖNELİK BİRLİKTE YAPTIĞIMIZ ŞEY DE TAM OLARAK BUYDU"

Anlaşmaların imzalanmasının ardından iki lider, ortak basın açıklamasında bulundu.

Macron, bugün yeniledikleri savunma alanındaki iş birliğine yönelik anlaşmanın silahlı saldırı halinde karşılıklı yardıma ilişkin bir madde içerdiğini kaydetti.

Macron, "Bunlar yalnızca kelimelerden ibaret değil. Bu madde fiilen uygulanacaktır. 1 ve 2 Mart'ta ve sonraki haftalarda Kıbrıs'a yönelik birlikte yaptığımız şey de tam olarak buydu." ifadelerini kullandı.

"BU BİR YÜKÜMLÜLÜK ANLAMINA GELMİYOR VE BİZ BURADAYIZ"

İki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirdiklerini belirten Macron, bugün imzalanan anlaşmalar arasında Yunanistan ordusunun MICA tipi füzelerinin MBDA firması tarafından yenilenmesinin de bulunduğu bilgisini verdi.

Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) kurucu anlaşmalarından Lizbon Antlaşması'nın üye ülkelerin birbirine savunma alanında yardımına ilişkin 42. maddesine atıfta bulunarak "Yunanistan ve Fransa için 42. maddenin 7. fıkrasının beton gibi olduğunu söyleyebilirim. Bu, bir yükümlülük olduğu anlamına geliyor ve biz buradayız." yorumunu yaptı.

"YUNANİSTAN VE FRANSA'NIN ŞU ORTAK NOKTASI DA VAR"

Fransa Cumhurbaşkanı, "Yunanistan ve Fransa'nın şu ortak noktası da var: Her zaman ülkelerimizin sınırlarından daha büyük düşündük ve düşünmeye devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulunarak, ne olursa olsun Yunanistan'ın yanında olacaklarını savundu.

NATO'NUN ÖNEMİNE VURGU

Macron, farklı ülkelerle kurdukları iş birlikleri ve ortaklıkları NATO'ya hiçbir zaman alternatif olarak görmediklerini vurgulayarak, NATO'yu zayıflatacak bir adım atmayacaklarını ifade etti.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Macron, "Orta Doğu'da bildiğimiz durum karşısında, Yunanistan da biz de barışın yeniden tesis edilmesi ve Lübnan'ı da kapsayan ateşkesin muhafaza edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Macron, diplomatik müzakerelerin sürdürülmesini ve Hürmüz Boğazı’nın barışçıl bir şekilde yeniden açılmasını istediklerini dile getirdi.

"AVRUPA POLİTİKASINA İHTİYAÇ VAR"

Miçotakis ise Yunanistan'ın Fransa'dan daha önce satın aldığı Rafale savaş uçaklarına ve Belharra sınıfı fırkateynleri hatırlatarak, bugün de Rafale savaş uçaklarında kullanılan Fransız yapımı MICA füzelerinin güncellenmesine ilişkin anlaşma yaptıklarına dikkati çekti.

Yunan Başbakan, tüm bunların hem ülkesinin sınırlarını hem de Avrupa sınırlarını güçlendirdiğini ileri sürerek, hem Fransa hem de Yunanistan’ın Belharra sınıfı fırkateyne sahip olmasının, fırkateynlerin modernize edilme aşamalarında ve teknik bilgi alışverişinde iki ülke için avantaj olduğunu savundu.

İki ülke arasındaki savunma iş birliğinin NATO'yu da güçlendireceğine inandığını belirten Miçotakis, "Kuzeyde, doğuda, güneyde ve burada, Güneydoğu Akdeniz'deki gelişmeler Avrupa'nın güvenliğini direkt etkiliyor. Bu nedenle uzun vadeli, özgün Avrupa politikasına ihtiyaç vardır ancak rekabetçi bir Avrupa olmaksızın stratejik özerkliğimizin olamayacağını da biliyoruz." diye konuştu.

Miçotakis, Macron ile görüşmesinde Orta Doğu’daki gelişmeleri de ele aldıklarını aktararak, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin serbest olması ve herhangi bir ödemeye tabi olmaması gerektiğine ilişkin fikrini de dile getirdi.