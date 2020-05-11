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    İran donanması tatbikatta kendi gemisini vurdu

    İran donanması tatbikatta kendi gemisini vurdu

    İran donanmasının Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask bölgesinde tatbikat sırasında kendisine ait bir başka gemiyi vurduğu iddia edildi.
    • İHA
    • 11.05.2020 - 03:59
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    İran donanması tatbikatta kendi gemisini vurdu

    İran medyasında yer alan haberlerde, İran donanmasına ait Cameran fırkateyninin yine İran donanmasına ait Konarak adlı bir gemiyi yanlışlıkla füze ile vurduğu belirtildi.

    40 ASKER HAYATINI KAYBETTİ

    Olayda yaklaşık 40 askerin hayatını kaybettiği, yaralıların Çabahar Hastahanesine kaldırıldığı aktarıldı.

    İlerleyen saatlerde İran Ordusundan açıklama geleceği bildirildi.

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