İran füzeleri 2026: İran'ın sahip olduğu füzeler listesi....

İran, Orta Doğu’daki askeri gücünü büyük ölçüde füze kapasitesiyle güçlendiriyor.

Son yıllarda bölgede artan gerilimler ve ABD ile yaşanan çatışmalar, İran’ın füze cephaneliğini uluslararası gündeme taşımış durumda.

Kısa menzilli roketlerden uzun menzilli balistik füzeler ve seyir füzelerine kadar geniş bir yelpazeye sahip olan İran füzeleri, hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından yakından izleniyor.

Peki, İran’ın sahip olduğu füzeler neler? İşte 2026 itibarıyla İran’ın füze listesi ve önemli özellikleri...

İRAN'DAKİ FÜZELER LİSTESİ 2026

Elmas – Kısa menzilli balistik füze, hızlı saldırı ve taktik amaçlı.

Fateh Mobin – Kısa/orta menzilli balistik füze, geliştirilmiş kontrol ve doğruluk.

Fateh‑110 – Katı yakıtlı, kısa menzilli (~300 km) kara hedefleri için.

Fecr‑3 – Kısa menzilli roket, çok namlulu roketatar sistemiyle uyumlu.

Fecr‑5 – Daha uzun menzilli roket, alan hedeflerine hızlı saldırı.

Fekur‑90 – Kısa menzilli taktik füze, yüksek doğruluk.

Fettah – Orta menzilli balistik füze, MRBM sınıfında.

Gadır – Orta menzilli balistik füze (~1 800 km), stratejik hedefler için.

Hacı Kasım – Taktik balistik füze, hızlı konuşlandırılabilir.

Halic-i Fars – Kısa menzilli seyir füzesi, deniz ve kara hedefleri için.

Hayber Şekan – Anti-gemi füzesi, gemi hedeflerini vurmada kullanılır.

Hürmüz‑1 – Anti-gemi füzesinin deniz ve kıyı savunması varyantı.

Hürremşehr – Orta menzilli balistik füze, MRBM sınıfı (~1 000 km).

Kadir‑110 – Gelişmiş kısa menzilli balistik füze, katı yakıtlı.

Kaim 100 – Taktik balistik füze, hızlı konuşlandırma özelliği var.

Kevser – Kısa menzilli balistik füze (~200‑250 km), taktik hedefler için.

Nur – Anti-gemi seyir füzesi, gemi savunma ve saldırı görevlerinde.

Raad‑500 – Orta menzilli balistik füze (~500 km), MRBM sınıfı.

Sayyad – Hava savunma füzesi, düşük irtifa hava hedefleri için.

Sayyad‑4 – Gelişmiş hava savunma füzesi, uzun menzilli ve yüksek irtifa.

Seçil– Kısa/orta menzilli taktik balistik füze, hızlı saldırı.

Şahab‑1 – Kısa menzilli balistik füze (~300 km), eski Sovyet teknolojisi bazlı.

Şahab‑2 – Orta menzilli balistik füze (~500 km), taktik ve stratejik kullanım.

Şahab‑3 – Orta menzilli balistik füze (~1 300 km), İran’ın en bilinen MRBM’si.

Şahab‑4 – Gelişmiş MRBM tasarımı, uzun menzilli stratejik hedefler için.

Talaiye – Hedefe hassas saldırı için kısa menzilli taktik füze.

Tufan – Orta menzilli balistik füze, MRBM sınıfı, hızlı konuşlandırılabilir.

Zilzal‑2 – Kısa menzilli balistik füze (~200 km), yüksek patlayıcı başlık.

Zilzal‑3 – Geliştirilmiş versiyon, ~300 km menzil, taktik hedefler için.