İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan petrol tankerini vurdu

Orta Doğu'da hareketli günler...

ABD ile İsrail'in ortak operasyon ile İran'a saldırması sonrası, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILDI

İran bu saldırılara misilleme yaparken bununla beraber belki de en önemli kozunu sahaya sürdü.

ABD ve İsrail’in saldırılarının ardından, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı kapatıldı.

PETROL TANKERİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına göre, İran Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı ve trafiğe kapalı olduğu yönündeki tekrarlanan uyarılarını dikkate almaksızın Boğaz'dan geçmeye çalışan 'Prima' adlı bir petrol tankeri İHA tarafından vuruldu.

"SADECE AMERİKAN BAYRAĞI VE SİYONİST BAYRAĞI GEÇEMEZ"

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere dair şunları söylemişti:

Hürmüz Boğazı'nda iki tür gemiye izin vermeyeceğiz. Amerikan ve Siyonist rejimlere bağlı gemiler. Bunlar geçmeye çalışırsa vurulacaklar.Sadece iki bayrağın geçmesine izin verilmiyor. Amerikan bayrağı ve Siyonist bayrağı. Diğer ülkeler diledikleri bayrak altında geçebilirler.