İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda 217 kişi hayatını kaybetti

İsrail, komşu ülkelere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

ABD ile koordineli bir saldırı başlatan İsrail ordusu, Lübnan'ı da hedef aldı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Ordu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi.

Saldırılar sonrası çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

BİLANÇO AÇIKLANDI

Bu kapsamda, Lübnan Sağlık Bakanlığı bir açıklamada bulundu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye yönelik sürdürdüğü hava ve deniz saldırılarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

217 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 Mart'tan bu yana ülke genelinde devam eden saldırılar sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 217'ye, yaralananların sayısının ise 798'e ulaştığı duyuruldu.

Başta başkent Beyrut olmak üzere İsrail’in bölgedeki saldırıları sürerken, yetkililer ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini aktardı.