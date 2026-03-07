Avrupalıların çoğunluğu, ABD ve İsrail’in İran saldırılarına karşı

Madrid merkezli 40dB’nin El Pais ve Cadena SER için yaptığı ankete göre, İspanyol katılımcıların yaklaşık yüzde 68’i ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını reddediyor.

Ankete katılanların yüzde 57’si, İspanya’nın ABD ve İsrail’e askeri destek vermemesini doğru bulurken, yüzde 53’ü ABD’nin İspanya’daki üslerinin savaş operasyonlarında kullanılmasına izin verilmemesini destekliyor.

Katılımcıların yalnızca yüzde 42’si Başbakan Pedro Sanchez’in krizi yönetme biçimini onaylarken, yüzde 80’i çatışmaları yakından takip ettiğini ve en yaygın duygusunun endişe olduğunu belirtiyor.

İTALYA'DA ÇOĞUNLUK, MÜDAHALEYE KARŞI

Roma merkezli YouTrend’in Sky TG24 için yaptığı ankete göre, İtalyanların yüzde 56’sı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesine karşı çıkıyor.

Merkez sağ seçmenlerin yüzde 57’si saldırıları desteklerken, geniş merkez sol seçmenlerin yüzde 79’u müdahaleye karşı. Katılımcıların yüzde 48’i, hükümetin tarafsız kalıp arabuluculuk yapması gerektiğini savunurken, yüzde 29’u ateşkes çağrısı yapılmasını istiyor.

ALMANYA'DA GÜVEN DÜŞÜYOR

Almanya’da ARD’nin yayımladığı araştırmada, halkın yüzde 58’i ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın haklı olmadığını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 75’i çatışmanın başka ülkelere yayılmasından endişe ederken, ABD’ye güven oranı son 20 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 15’e geriledi. İsrail’e güven ise yalnızca yüzde 17 olarak ölçüldü. Halkın yüzde 85’i küresel siyasette “güçlünün haklı olduğu” bir düzenin hakim olduğunu düşünüyor.

İNGİLTERE'DE DE DESTEK SINIRLI

Londra merkezli YouGov anketlerine göre, Britanyalıların yüzde 49’u ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı çıkıyor, yalnızca yüzde 28’i destek veriyor.

Katılımcıların önemli bir kısmı, ABD’nin saldırılar için İngiltere’deki Kraliyet Hava Kuvvetleri üslerini kullanmasına karşı. Şubat sonunda yapılan ankette karşı çıkanların oranı yüzde 58 iken, 2 Mart’ta “yalnızca füze hedefleriyle sınırlı olması” koşulunda bile karşı çıkanlar yüzde 50 olarak ölçüldü.

Halkın yüzde 45’i hükümetin saldırılar konusunda ne övgüde bulunması ne de kınama yapması gerektiğini savunuyor. Başbakan Keir Starmer’ın tutumunu kötü yönettiğini düşünenlerin oranı yüzde 47 iken, iyi yönettiğini düşünenler yüzde 34 seviyesinde.