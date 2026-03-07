İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini vurduk

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı, İran'ın ise misilemelerle cevap verdiği saldırılar sürüyor.

Sıcak çatışmaların yaşandığı Orta Doğu'da yeni gelişmeler ise yaşanmaya devam ediyor.

"AYRILIKÇI GRUPLARIN MEVZİLERİNİ VURDUK"

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzileri, bu sabah yerel saatle 04.30'da İran Devrim Muhafızları'na ait füze birliği tarafından üç noktadan vuruldu.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist ayrılıkçı grupların "İran'ın toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir girişimde bulunmaları halinde, İran'ın karşılığının ezici olacağı" belirtildi.