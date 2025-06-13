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Haber Merkezi

İsrail, Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor..

ABD, İsrail ve İran üçgeninde ilk hamle İsrail'den geldi.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran'ın askeri hedefleri, komutanları, karargahları ve nükleer tesisleri hedef alındı..

Üst düzey yetkililerini, nükleer bilim insanlarını ve birçok sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası İran ise beklenen hamleyi yaptı.

İNTİKAM BAYRAĞI ASILDI

İran, Kum kentindeki Cemkeran Camisi'ne "intikam bayrağı" astı. İran medyası o anları canlı yayınladı..

BU İLK DEĞİL

Ancak İran, bu hamlesini ilk kez yapmıyor..

İran, her İsrail saldırısında 'intikam' anlamına gelen bayrağı göndere çekiyor.

DAHA ÖNCE 4 KEZ İNTİKAM BAYRAĞI ÇEKİLDİ

Bu güne kadar son 5 yılda toplam 4 kez kırmızı intikam bayrağı göndere çekildi..

İran, 2020'de ABD'nin düzenlediği suikast sonucu ölen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ölüm yıl dönümü nedeniyle ocak ayında, caminin kubbesine intikam bayrağı asmıştı.

2024'te ise Kirman'daki bombalı saldırı ile Hamas'ın siyasi lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi sonrası intikam bayrağı asmıştı..

İRAN'IN İNTİKAM BAYRAĞI

İran'ın kırmızı bayrağı ülkede “intikam bayrağı” olarak biliniyor..

İslam tarihinde özellikle Şii mezhebinde bu bayrak, adaletin sağlanması ve intikamın alınacağına dair bir sembol.

Bayrağın kırmızı renk olması, geleneksel olarak bir kişinin kanının yerde kalmaması gerektiği anlamını taşırken, modern dönemde ise İran’da bu bayrağın göndere çekilmesi, genellikle büyük bir saldırının ardından intikam mesajı olarak yorumlanır.