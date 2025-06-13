İsrail'in İran'a saldırısının ardından bölgede hava trafiği

Haber Merkezi
Ortadoğu’da tansiyon yeniden yükseldi.
BÖLGEDE HAVA TRAFİĞİ DURDU
İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırının ardından uluslararası hava trafiği bölgede adeta dondu.
Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattığını duyurdu. İran'da da hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.
Uçuş takip sistemlerinden elde edilen verilere göre, İran hava sahası tamamen boş kaldı.
Irak ve Suriye üzerinde de benzer görüntü yer aldı.
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