İsrail'in İran'a saldırısının ardından bölgede hava trafiği
Haber Merkezi

Ortadoğu’da tansiyon yeniden yükseldi.

BÖLGEDE HAVA TRAFİĞİ DURDU

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırının ardından uluslararası hava trafiği bölgede adeta dondu.

Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattığını duyurdu. İran'da da hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.

Uçuş takip sistemlerinden elde edilen verilere göre, İran hava sahası tamamen boş kaldı.

Irak ve Suriye üzerinde de benzer görüntü yer aldı.

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Fatih Yıldırım
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