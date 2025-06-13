İran: İsrail’e ait iki F-35 ve bir F-16'yı vurduk

İHA
İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına misilleme gecikmedi.
İran Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi, İsrail’e yönelik başlatılan misilleme saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, İran hava savunma sistemlerinin İsrail'e ait iki F-35 ve bir F-16 savaş uçağının yanı sıra çok sayıda insansız hava aracını başarıyla hedef alarak imha ettiği duyuruldu.
NET BİR BİLGİ YOK
Vurulan uçakların pilotlarına dair henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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