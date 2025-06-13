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İran: İsrail’e ait iki F-35 ve bir F-16'yı vurduk

İran: İsrail’e ait iki F-35 ve bir F-16'yı vurduk İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’e ait iki F-35 savaş uçağı ve bir f-16 savaş uçağı ile çok sayıda İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından vurularak imha edildiğini açıkladı.