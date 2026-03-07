Tel Aviv semalarında güçlü patlamalar duyuldu

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı 8. günüyle devam ediyor.

Karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ederken Tel Aviv'den patlama sesleri duyuldu.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzeleri engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Ordunun açıklamasında halka sığınaklara gitmesi uyarısı yapıldı.

KENTTE SİRENLER ÇALDI

Misilleme nedeniyle riskli bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları geldi ve ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok kentte sirenler çaldı.

Tel Aviv'de önleyici füzelerin misillemeyi engellemek için fırlatılmasından sonra güçlü patlama sesleri duyuldu.

ÖNLEYİCİ FÜZE ATEŞLENDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İran'dan fırlatılan çok başlıklı bir füzenin etkisiz hale getirilmesi için çok sayıda önleyici füzenin ateşlendiği bildirildi.

Kanal 12 televizyonu, bir füzenin açık alana düştüğünü iddia etti.