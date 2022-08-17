İran: Nükleer müzakereler sona erdi, anlaşma süreci başladı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktedayi, nükleer müzakerelerin sonuçlandığını ve anlaşma sürecinin başladığını söyledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Mecliste nükleer müzakerelerin sonuçlarını ve muhtemel bir nükleer anlaşmayı değerlendirmek için basına kapalı özel toplantı yapıldı.

Toplantıda Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri gibi üst düzey isimler hazır bulundu.

Muhtemel bir anlaşmayla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Abdullahiyan ile Bakıri, müzakere sürecine ilişkin bir raporu da milletvekillerine sundu.

"Önemli bir toplantı gerçekleştirildi"

​​​​​​​Toplantıya ilişkin açıklama yapan Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Ebulfazl Emuyi, son haftalarda nükleer müzakereler sürecinde ilerleme kaydedildiğini ve bu sebeple milletvekillerinin bilgilendirilmesi amacıyla üst düzey hükümet yetkililerinin de katılımıyla Mecliste kapalı kapılar ardında önemli bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti.

"İran'ın ulusal çıkarları garanti altına alınmalı"

Muhtemel bir anlaşma için kilit noktanın İran ulusunun ekonomik çıkarlarının garanti altına alınması olduğunu kaydeden Emuyi, "İran'ın dış ticaretinin önündeki engeller ve petrol satışına yönelik yasa dışı kısıtlamalar kaldırılmalıdır. Vatandaşlarımızın ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için petrol satışlarından elde edilen kaynaklara da erişmeliyiz." diye konuştu.

Emuyi, 2015'te varılan ancak ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmaya işaret ederek, şöyle devam etti:

"Çeşitli önlemler alınmalı"

"Anlaşmanın eksikliklerinden biri de doğrulama konusuydu. İran'ın taahhütleri Ajans (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) tarafından doğrulandı ancak diğer tarafın yaptırımları kaldırma taahhütleri doğrulanmadı. Bu yüzden hem yaptırımların kaldırıldığının doğrulanması için bir zaman çerçevesinin göz önünde bulundurulması hem de İran'ın yaptırımların kaldırıldığını doğrulayabilmesi için çeşitli önlemler alınması gerekiyor."

Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Abbas Muktedayi ise Nisan 2021'den bu yana devam eden müzakere sürecinin artık sona erdiğini söyledi.

"Müzakereler sona erdi, anlaşma süreci ise devam ediyor"

Muktedayi, "Müzakereler sona erdi, anlaşma süreci ise devam ediyor. Toplantıda, İran'ın anlaşmaya ilişkin siyasi kararını aldığı ABD'nin siyasi kararını vermesi gerektiği kararlaştırıldı." dedi.

Toplantıya ilişkin İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Meclis Sosyal Komisyonu Başkan Vekili Veli İsmali ise "Sunulan rapor, mevcut müzakere heyetinin önceki hükümetin müzakere heyetine kıyasla daha güçlü ve mantıklı bir müzakere süreci yürüttüğünü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Müzakere heyetine tam yetki verildi"

İsmaili, "Müzakere heyetine tam yetki verildi. Varılacak muhtemel bir anlaşmanın Mecliste onaylanmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

AA'nın habeerine göre, İran'ın nihai anlaşma taslağına yanıt verdiğini artık ABD'nin kararını beklediklerini söyleyen İsmaili, "İran'ın anlaşmaya ilişkin sunduğu teklife doğru kararla, uygun cevabı vermeliler." ifadelerini kullandı.