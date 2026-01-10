İran ve Umman Dışişleri Bakanları ikili ve bölgesel konuları görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim’e göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

FİLİSTİN, YEMEN, LÜBNAN VE SURİYE GELİŞMELERİ KONUŞULDU

Erakçi, Busaidi’nin Tahran ziyaretini iki ülke arasındaki ilişkilerin yakınlığını gösteren önemli bir adım şeklinde nitelendirerek, “Görüşmemizde, ikili işbirliği ile bölgesel güvenliğin korunması ve istikrarının sağlanması hususunda mutabık kaldık. Filistin meselesi başta olmak üzere Yemen, Lübnan ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk.” diye konuştu.

UMMAN'A TAKDİR MESAJI

Görüşme sırasında Busaidi’ye, Lübnan ziyaretiyle ilgili rapor sunduğunu dile getiren Erakçi, “Umman’ın bölge ülkeleri arasındaki yapıcı ve olumlu arabuluculuk rolünü takdirle karşılıyoruz.” dedi.

"SİYONİST REJİMİN HEDEFİNE ULAŞMASINA İZİN VERİLMEMELİ"

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sözlerine de atıfta bulunarak, “Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin içişlerine karışmaya ve dayatmada bulunmaya hakkı yok. Siyonist rejimin bölge ülkelerini parçalama hedefine ulaşmasına izin verilmemelidir. Bu girişim bölgesel istikrarsızlığa ve güven ortamının dağılmasına neden olur.” uyarısında bulundu.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ise, ülkesi ile İran arasındaki ilişkileri her alanda güçlendirme gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Bu meyanda İran-Umman Ortak Ekonomik Komisyonu’nun yakın zamanda toplanması planlanmaktadır. Sayın Erakçi ile bölgesel konular hakkında yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik.” ifadelerini kullandı.