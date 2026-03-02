İran'a ait bir füze İsrail’in Beer Şeva kentine düştü: 17 kişi yaralandı

Orta Doğu'da sıcak saatler...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği ortak saldırılar sonrası İran'dan da misilleme füze atışları devam ediyor.

İran'ın fırlattığı bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etmişti.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRILAR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 6 İsraillinin öldüğü olayda çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

17 KİŞİ YARALANDI

Karşılıklı saldırılar devam ederken yeni bir bilgi daha geldi.

İsrail basını, İran'a ait bir füzenin Beer Şeva kentine düştüğünü duyurdu.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandığını açıkladı.