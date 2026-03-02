Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki İngiliz üssünde alarm

ABD-İsrail ve İran üçgeninde Orta Doğu gittikçe ısınıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmaları sonrası bölgeden her saniye yeni gelişmeler gelirken İngiltere de Güney Kıbrıs'taki üslerini ABD'ye açtı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin İran'ın füze depolarını vurmak için İngiliz üslerini kullanma izni talep ettiğini ve bu talebi kabul ettiklerini bildirdi.

BÖLGEDE SİRENLER ÇALIYOR

İngiltere'den dün gelen açıklama sonrası bugün, bölgeden siren sesleri gelmeye başladı.

Yapılan açıklamada, "Baf bölgesinde olası bir insansız hava aracı tehdidi bulunmaktadır. Büyükelçiliğe gidilmemesi ve teyakkuzda olunması istenmektedir." denildi.

TAHLİYE SÜRECİ BAŞLADI

İngiliz Üsler Yönetimi’nin, bölgede yaşayan sakinlere evlerine dönmeleri ve ikinci bir duyuruya kadar içeride kalmaları yönünde talimat verdiği kaydedildi.

Son saatlerde üs içerisinde yoğun hareketlilik yaşandığı, sirenlerin çaldığı ve savaş uçaklarının havalandığı bildirildi.

PERSONELE MESAJ GÖNDERİLDİ

Personele gönderilen mesajda, “devam eden güvenlik tehdidi” ifadesinin yer aldığı ve üs içinde tahliye sürecinin başlatıldığı aktarıldı.