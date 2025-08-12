İran’da bir kadının 11 eşini öldürerek varlıklarını üzerine geçirdiği ortaya çıktı

İran’ın Mazandaran eyaletinde 22 yıl boyunca kendisinden yaşça büyük erkeklerle evlenip mehir paralarını alan ve miraslarını kendi üzerine geçiren 56 yaşındaki Gülsüm Ekberi adlı kadının, eşlerini çeşitli yöntemlerle öldürdüğü ortaya çıktı.

İran basınında yer alan haberde, Ekberi’nin cinayetlerinin 2000 yılında başladığı, 2023 yılında ise 82 yaşındaki Azizullah Babai’nin şüpheli ölümüyle gün yüzüne çıktığı belirtildi.

POLİSE BAŞVURDULAR

Haberde Babai’nin oğlunun bir aile dostunun babasının da geçmişte Gülsüm isimli bir kadın tarafından zehirlenmeye çalışıldığını anlattığını ve bu durum üzerine polise başvurduğu kaydedildi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan Ekberi’nin Sari Devrim Mahkemesi’nde görülen duruşmada önce suçlamaları reddettiği, ancak olay yeri canlandırma görüntülerinin izletilmesinin ardından cinayetleri itiraf ettiği aktarıldı.

45 DAVACI YER ALIYOR

Haberde, duruşmada dört kurbanın ailesinin İslami hukuka göre idam talebinde bulunduğu, davanın öldürülenlerin mirasçıları ve yakın akrabaları olmak üzere 45’ten fazla davacıyı kapsadığı bilgisine yer verildi.

Savcılık iddianamesinde zanlıya 11 kasten adam öldürme ve 1 öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltildiği ifade edildi.

YAVAŞ YAVAŞ ZEHİRLEDİ

Polis soruşturmasında, Ekberi’nin potansiyel kurbanlara kızının tanıdıkları aracılığıyla ulaştığı, maddi durumlarını öğrendikten sonra yüksek mehir karşılığında evlendiği, ardından tansiyon, diyabet ve sakinleştirici ilaçlar ile bazı durumlarda metil alkol kullanarak kurbanlarını yavaş yavaş zehirlediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Ayrıca Ekberi’nin ilaçların yeterli olmadığı durumlarda yastık ve havluyla boğarak cinayetleri işlediği belirtildi.

MAL VARLIKLARINI ÜZERİNE GEÇİRDİ

Cinayetlerin Mazandaran eyaletinin Sari, Neka, Mahmudabad, Babol ve Gaimşehr şehirlerinde işlendiği, kurbanlar arasında 2013’te evlendikten bir ay sonra ölen 69 yaşındaki Mirahmad Omrani, 2016’da düğünden iki ay sonra ölen 62 yaşındaki İsmail Bahşi ve evlendikten 43 gün sonra hayatını kaybeden 83 yaşındaki Ganjali Hamzei’nin yer aldığı ifade edildi.

2020’de ise Ekberi’nin eski eşi Masih Nemati’nin zehirli şurup içmesine rağmen hayatta kaldığı ancak olayı polise bildirmediği kaydedildi.

Mahkemenin davada yer alan 45’ten fazla davacının tamamını dinledikten, beyanlarını ve taleplerini aldıktan sonra değerlendirmeye giderek nihai hükmünü açıklayacağı belirtildi.