Petrol
108.07
0.51%
Euro
16.01
-0.75%
Dolar
15.40
0.61%
Altın
902.61
-0.99%
Borsa
2391
-2.57%
Bitcoin
454.054
-2.34%
BTXN Coin
10.71
-19.59%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    İran'da gıda fiyatları protestosunda marketler yağmalandı

    İran'da artan gıda fiyatları ve bazı gıda maddelerinin kıtlığı nedeniyle ülkenin güneybatısındaki Arap nüfusun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletinde protestolar yapılırken, bazı marketler yağmalandı.
    • 12.05.2022 - 23:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran'da gıda fiyatları protestosunda marketler yağmalandı

    2 yıldır süren koronavirüs salgını, 2 aydır da devam eden Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle İran'da ekonomik kriz gıda fiyatlarında büyük artışlara neden oldu.

    Sosyal medya görüntülerine göre, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Dezful, Endimeşk ve İze kentlerinde hayat pahalılığı halkı sokağa döktü.
    Ülke yöneticilerine ve hükümet aleyhine sloganlar atan göstericilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

    İnternette kısıtlamalar

    AA'nın haberine göre; kentteki internet erişimi de kısıtlandı. Küresel internet erişimini izleyen Londra merkezli "Netblocks" internet sitesi de Twitter hesabından, İran'da mobil ve sabit hat operatörlerinin internet hizmetlerinde kısıtlamalar olduğunu doğruladı.

    İran'da gıda fiyatları protestosunda marketler yağmalandı - VİDEO

    Onlarca kişi gözaltında

    İran'da Arap nüfusun yoğunlukta olduğu Huzistan eyaletine bağlı Dezful, Susengerd, Endimeşk ve İze kentlerinde son günlerde hayat pahalılığı nedeniyle gösteriler düzenleniyor. Güvenlik güçlerinin gösterilere katılan onlarca kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

    İran da gıda fiyatları protestosunda marketler yağmalandı #1

    Öğretmenler de sokağa çıktı

    Ülkenin çeşitli kentleri bugün de öğretmenlerin protesto gösterilerine sahne olmuştu. İranlı öğretmenlerin kötü çalışma şartlarını ve düşük maaşları protesto etmek için ülke genelinde düzenlediği protestolarda en az 9 kişi gözaltına alınmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Başakşehir'in hedefinde Cyle Larin var
    Transfer dosyası

    Başakşehir'in hedefinde Cyle Larin var

    Fikirci Bey yazdı: ONURLU VE MİNNETTAR SURİYELİ
    Gündem

    Fikirci Bey yazdı: ONURLU VE MİNNETTAR SURİYELİ

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Görüş Bildir