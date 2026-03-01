İran Kızılayı: Tahran’daki Kızılay ve hastaneler hedef alındı

İran Kızılayı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tahran’daki Barış Binası, Hatemul Enbiya Hastanesi, Bihzisti Hastanesi ve Mutahhari Hastanesi çevresinin ABD-İsrail saldırılarına maruz kaldığını duyurdu. Saldırılara ait görüntülerde, Kızılay yerleşkesinin ağır dumanla kaplandığı görüldü.

KARŞILIKLI SALDIRILAR

28 Şubat’ta ABD ve İsrail, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakereler devam ederken İran’a askeri saldırı başlatmıştı. İran ise İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

200'DEN FAZLA KİŞİ CAN VERDİ

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti. İran Kızılayı, bombardımanlarda 201 kişinin öldüğünü, 747 kişinin de yaralandığını açıkladı.