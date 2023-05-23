İran'da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı Bir bankanın başka bir ülkede temsilcilik açması çok doğal karşılanabilecekken, bir Rus Bankası'nın İran'da ilk kez temsilcilik açması haber değeri taşıyor.

AA

Rusya'nın büyük bankalardan VTB Bank, İran'ın başkenti Tahran'da temsilcilik açtı.

Böylelikle İran'da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açmış oldu.

İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Ali Rıza Peymanpak, bir Rus bankasının ilk kez ülkesinde temsilcilik açtığını duyurdu.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin yaptırımları altındaki İran ve Rusya, ticari ve mali işbirliğini artırarak, doları kademeli olarak bankacılık işlemlerinden ve ikili ticaretten çıkarmaya çalışıyor.

Batılı ülkelerin yaptırımları altındaki İran ve Rusya'dan önemli adım

Bu temsilcilik de dolara karşı yerel para ile yapılan işbirliğinin bir adımı olarak kabul ediliyor. Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin yaptırımları altındaki İran ve Rusya, ticari ve mali işbirliğini artırarak, doları kademeli olarak bankacılık işlemlerinden ve ikili ticaretten çıkarmaya çalışıyor.

İlk kez

Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB Bank, ilk kez İran'da temsilcilik açan Rus bankası oldu.

Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı duyurdu

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Peymanpak, Twitter hesabındaki paylaşımında, Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB Bank'ın İran'da temsilcilik açtığını şöyle açıkladı.