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    İran'da İsrail bayraklı 'teşekkürler Mossad' yazılı pankart

    İran’ın başkenti Tahran’daki bir üst geçide İsrail bayrağı ve ‘Teşekkürler Mossad’ yazısı asıldı.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 14:06
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 14:13
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    İran'da İsrail bayraklı 'teşekkürler Mossad' yazılı pankart

    İran'ın başkenti Tahran'daki bir üst geçide İsrail bayrağı ve ‘Teşekkürler Mossad’ yazısı asılarak, nükleer programının kilit isimlerinden fizik profesörü Muhsin Fahrizade suikastına gönderme yapıldı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise tepki topladı.

    NE OLMUŞTU ?

    İran’ın askeri nükleer programının ‘babası’ olarak adlandırılan 59 yaşındaki fizik profesörü Muhsin Fahrizade, korumalar eşliğinde aracıyla Tahran’dan 60 km uzaklıktaki Abserd ilçesine giderken pusuya düşürülerek öldürüldü.

    İran da İsrail bayraklı teşekkürler Mossad yazılı pankart #1

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