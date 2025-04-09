İran'da kömür madeninde facia: 7 ölü

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Kömür madenciliğinin çok tercih edildiği ülkelerden biri olan İran'da, feci bir olay yaşandı.

Ülkenin Simnan eyaletinin Damgan ilçesindeki kömür madeninde çalışan işçiler, çalışma sırasında halsizlik ve baygınlık yaşadı.

Buna rağmen çalışmayı sürdüren işçiler, bir bir yere düşmeye başladı.

7 ÖLÜ

Olayı bildirilmesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, maden işçilerinin zehirlendiğini tespit etti.

Zehirlenen 7 madencinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, ülkenin Taş Kömürü Birliği Sekreteri Said Samedi, söz konusu maden ocağının küçük ölçekli olduğunu ve Taş Kömürü Birliğine üye madenler arasında yer almadığını belirtirken, az sayıda işçinin madende çalıştığını söyledi.

"METAN GAZI OLSAYDI PATLAMA YAŞANIRDI"

Samedi, "Öyle görünüyor ki bu kazanın nedeni metan gazı değil, eğer öyle olsaydı madende patlamaya yol açardı. Bu nedenle karbonmonoksit gazı madencilerin ölmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

TATİLE RAĞMEN ÇALIŞTILAR

Samedi, Nevruz Bayramı dolayısıyla madenin kapalı olduğunu, işçilerin çalışmak için tünele girdiğinde güvenlik kurallarına uymadığını bu nedenle gaza maruz kaldıklarını söyledi.