İran'da koronadan ölenlerin sayısı 5 bin 957 oldu

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 80 artarak 5 bin 957'ye ulaşırken, vaka sayısı 93 bin 657'ye yükseldi.

Koronavirüs İran'da can almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 80 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1073 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 5 BİN 957 OLDU

Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 5 bin 957'ye çıktığını belirten Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 93 bin 657 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 965'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 73 bin 791 olduğunu belirtti.

Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan koronavirüs test sayısının 453 bin 386 olduğunu belirtti.



