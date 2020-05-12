İran'da koronadan ölenlerin sayısı 6 bin 733 oldu

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 6 bin 733 oldu

Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 6 bin 733'e yükselirken, vaka sayısı 110 bin 767'e çıktı.

Koronavirüs İran'da can almaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 48 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1481 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 6 BİN 733'E ÇIKTI

Ülkede koronavirüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 733'e çıktığını belirten Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 110 bin 767 olduğunu bildirdi.

Virüse yakalananlardan 2 bin 713 hastanın durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 88 bin 357'ye ulaştığını belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 615 bin 477 kişiye koronavirüs testi yapıldığını belirtti.

"HUZİSTAN VE TAHRAN EYALETLERİNDE VAKALAR ARTIYOR"

Ülkede genel olarak vaka ve can kayıplarında düşüş olduğunu belirten Cihanpur, "Son 24 saatlik sürede 14 eyalette virüs kaynaklı ölüm yaşanmadı, 5 eyalette ise yalnızca 1'er kişi yaşamını yitirdi." dedi.

Cihanpur, başkent Tahran ve ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde ise vaka sayılarında artış görüldüğüne ve özellikle Huzistan'daki durumun endişe verici boyutta olduğunu vurguladı.