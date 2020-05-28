İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 627 oldu

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 627 oldu

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak 7 bin 627'e yükselirken, vaka sayısı 143 bin 849'a çıktı.

Ölümcül koronavirüs İran'da etkisini göstermeye devam ediyor.

İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vaka ve ölü sayılarını güncelledi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 63 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 258 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 7 BİN 627 OLDU

Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 7 bin 627'ye yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 143 bin 849 olduğunu belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 543'ünün durumunun kritik olduğunu belirten Cihanpur, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının 112 bin 988'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur ayrıca, ülke genelinde şu ana kadar 876 bin 492 kişiye koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.