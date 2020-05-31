Dolar
6.8203
0.1262%
Euro
7.566
0.2477%
Altın
1729.32
0.6307%
Borsa
105520.47
0.1525%
G. Altın
379.237
0.7462%
Bitcoin
64237.86
0.2809%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 797 oldu

    Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak, 7 bin 797'ye yükselirken toplam vaka sayısı 151 bin 466’ya ulaştı.
    • AA
    • 31.05.2020 - 13:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 797 oldu

    Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, salgın ülkelerinden biri olan İran'da can kayıpları artıyor.

    İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı.

    ÖLÜ SAYISI 7 BİN 797 OLDU

    Son 24 saatte 2 bin 516 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyuran Cihanpur, virüs nedeniyle 63 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak, 7 bin 797'ye yükselirken, toplam vaka sayısı 151 bin 466’ya ulaştı.

    Ülkede toplam 118 bin 848 kişinin virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 527 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

    Görüş Bildir