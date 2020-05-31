İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 797 oldu

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 797 oldu

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak, 7 bin 797'ye yükselirken toplam vaka sayısı 151 bin 466’ya ulaştı.

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, salgın ülkelerinden biri olan İran'da can kayıpları artıyor.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı.

ÖLÜ SAYISI 7 BİN 797 OLDU

Son 24 saatte 2 bin 516 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyuran Cihanpur, virüs nedeniyle 63 kişinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.



Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 63 artarak, 7 bin 797'ye yükselirken, toplam vaka sayısı 151 bin 466’ya ulaştı.

Ülkede toplam 118 bin 848 kişinin virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 527 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

