İran'da tüm okullar uzaktan eğitime geçiyor

Orta Doğu'daki savaşın etkileri sürüyor...

Bu kapsamda İran'da eğitim konusunda ciddi bir karar alındı.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇME KARARI

İran, ülke genelindeki tüm okullarda uzaktan eğitime geçme kararı aldı.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran Eğitim Bakanlığı sözcüsü, bu uygulamanın 21 Nisan'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

TÜM EĞİTİM KADEMELERİNİ KAPSIYOR

Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzaktan eğitime geçiş kararının, ülke genelindeki tüm eğitim seviyelerini ve kademelerini kapsayacağı belirtildi.

Rapora göre, bu uygulama ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak.

Kararın gerekçesine dair henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmazken, uygulamanın ülkedeki mevcut şartlar doğrultusunda alındığı ifade ediliyor.

Yetkililer, öğrencilerin ve öğretmenlerin sisteme uyum sağlaması için gerekli teknik hazırlıkların sürdürüldüğünü bildirdi.