İran'dan ABD'ye "petrol" mesajı: 200 dolara dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün

ABD ve İsrail, İran'ın petrol rezervlerini hedef aldı....

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ederken Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran’ın yakıt ve enerji altyapısının hedef alınmasına tepki gösterdi.

Saldırılarda sivillerin ve sivil altyapının hedef alındığını belirten Zülfikari, “Suç işleyen ABD ve çaresiz Siyonist rejim, İran’a yönelik saldırıların başlangıcından bu yana masum çocukları, savunmasız kadın ve erkekleri öldürmekten başka bir kazanım elde edememiştir. Son saldırılarında ise yakıt ve enerji altyapısı ile halkın hizmet aldığı merkezleri hedef almışlardır” dedi.

"BENZER EYLEMLERDEN KAÇINDIK"

Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki Müslüman halkların çıkarlarını dikkate alarak enerji ve kamu hizmeti altyapılarına yönelik saldırı kapasitesine sahip olduğunu ancak bugüne kadar bu tür eylemlerden kaçındığını ifade etti.

"SALDIRILAR SÜRERSE BENZER KARŞILIK VERİLİR"

Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Zülfikari, İslam ülkelerinin hükümetlerinin savaşın daha fazla yayılmaması için ABD ve İsrail’i bu eylemlerden vazgeçirmesi gerektiğini belirtti.

Zülfikari, “Aksi halde İran’ın altyapısına yönelik saldırılar durdurulmazsa benzer karşılıklar verilecektir” ifadelerini kullandı.

"200 DOLARA HAZIR OLUN" MESAJI

Enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmede de bulunan Zülfikari, saldırıların devam etmesi halinde küresel petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşanabileceğini belirterek, “Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün” dedi.