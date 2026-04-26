İran'dan ABD'ye rest: Burası Venezuela değil

ABD ile İran tarafları arasında ateşkes sonrası belirsizlikler devam ederken, karşılıklı restleşmeler de sürüyor.

İran'da yayın yapan Haberonline sitesine göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlarından Muhammed Cafer Esedi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İRAN DEVLETİ VE İRAN HALKI SİZE KARŞI DURACAK"

ABD ve İsrail'in Hürmüz Boğazı'nın açılması noktasında baskı oluşturmaya çalıştığını ancak bunun gerçekleşmeyeceğini söyleyen Esedi, "ABD’lilere söylüyoruz; burası kaynaklarını yağmalayabileceğiniz Venezuela değil. Yeniden saldırdığınızda daha ağır bir darbe yiyeceksiniz. İran devleti ve İran halkı size karşı duracak." ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ'DE SÖZ SÖYLEME HAKKINIZ YOK"

Esedi, Hürmüz Boğazı ile Basra Körfezi'nin İran ve bölge ülkeleriyle ilgili bir mesele olduğunu, ABD'nin burada söz söyleme hakkı bulunmadığını ve ülkesinin yeni bir saldırıya karşı belirli bir plana sahip olduğunu söyledi.