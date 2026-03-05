İran'dan füze açıklaması: Azerbaycan'ı hedef almadık

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Orta Doğu gittikçe ısınırken, bölgeden ise yeni bir son dakika bilgisi daha geldi.

NAHÇIVAN'DAN DUMANLAR YÜKSELDİ

AzerNEWS’den edinilen bilgilere göre, İran'a ait bir İHA'nın, Azerbaycan'daki Nahçıvan Havalimanı yakınlarına düştüğü belirtildi.

Bölgeden dumanların yükseldiği kaydedildi.

İRAN'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Azerbaycan medyası Caliber'de yer alan haberde de, İran'a ait bir İHA'nın, Nahçıvan'da vurularak düşürüldüğü ve resmi mercilerden kısa süre içinde bir açıklama beklendiği yer aldı.

Bu kapsamda, İran Genelkurmay Başkanlığı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz" ifadeleri yer aldı.