İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

Orta Doğu gittikçe ısınırken, bölgeden ise yeni bir son dakika bilgisi daha geldi.

NAHÇIVAN'DAN DUMANLAR YÜKSELDİ

AzerNEWS’den edinilen bilgilere göre, İran'a ait bir İHA'nın, Azerbaycan'daki Nahçıvan havalimanını düştüğü belirtildi.

Bölgeden dumanların yükseldiği kaydedildi.

"VURULARAK DÜŞÜRÜLDÜ"

Azerbaycan medyası Caliber'de yer alan haberde de, İran'a ait bir İHA'nın Nahçıvan'da vurularak düşürüldüğü ve resmi mercilerden kısa süre içinde bir açıklama beklendiği yer aldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı konuya dair yapılan açıklamada saldırıları kınarken 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: İran topraklarından gerçekleştirilen bu İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı, uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerilimi artırmaktadır. Azerbaycan, uygun karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır."

İRAN SABAH SAATLERİNDE TÜRKİYE İÇİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik füzenin, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye topraklarına füze atmadık. Dost ve komşu olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız." ifadeleri kullanıldı.