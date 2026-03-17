İran’dan İsrail ve ABD üslerine 58. saldırı dalgası

ABD-İsrail-İran savaşında 17 gün geride kalırken, İran'ın misillemeleri devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), “Gerçek Vaad 4” operasyonunun 58’inci dalgasını başlattı.

Operasyon kapsamında İsrail’in Tel Aviv, Nahariya, Beyt Şemeş ve Batı Kudüs bölgelerine, ayrıca ABD’nin Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn’deki askeri üslerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi.

SAVAŞTA ÖLEN İRANLI ÇOCUKLARA İTHAF EDİLDİ

DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, saldırıların İsrail’in kuzey ve merkez bölgeleri ile Körfez’deki Amerikan üslerine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca saldırıların savaşta hayatını kaybeden İranlı çocuklara ithaf edildiği vurgulandı.

Hedefler arasında Nahariya, Beyt Şemeş, Tel Aviv ve Batı Kudüs’ün yanı sıra ABD’ye ait Victoria Üssü, Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü, Suudi Arabistan’daki el-Kharj Hava Üssü ve Bahreyn’deki ABD Deniz Kuvvetleri 5’inci Filo Karargahı bulunuyor.

Saldırıda 2 tonluk harp başlığı taşıyan Hürremşehr füzesi, çok başlıklı Kadir, Fettah ve Hayber Şiken füzeleri ile orta menzilli Fatih ve Kıyam sistemleri ve kamikaze İHA’ların kullanıldığı bildirildi. Yetkililer, operasyonun “etki odaklı” olarak planlandığını ve sabah saatlerinden itibaren başarılı şekilde tamamlandığını duyurdu.