İran'dan İsrail'e misilleme saldırı: 6 kişi öldü

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği ortak saldırılar sonrası İran'dan da misilleme füze atışları devam ediyor.

İran'ın fırlattığı bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beit Şemeş kentinde bir binaya isabet etti.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgeye arama-kurtarma ve çok sayıda sağlık ekibinin yanı sıra yaralıların tahliyesi için helikopter sevk edildiği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 6 İsraillinin öldüğü olayda çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRILAR

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak attığı füzeler, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kenti semalarında görüntülendi.

İsrail, İran’dan atılan füzeleri engellemek için hava savunma füzeleri ateşledi.

İsrail'in hava savunma sistemleri, Hayfa kentinde İran'a ait bazı füzeleri imha etti. Saldırıların ardından bölgede yüksek patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırılarına misillemelerde bulunan İran'dan yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiğini duyurdu.

İSRAİLLİLERE 'SIĞINAKLARDA KALIN' UYARISI

Ordudan yapılan açıklamada, füzelerin ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından birçok bölgede sirenler çaldığı aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı belirtilen açıklamada, İsraillilere sığınaklarda kalınması ve talimatlara uyulması gerektiği uyarısı yapıldı.