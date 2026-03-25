İran'dan Trump'ın müzakere iddialarına sert yalanlama

Savaşta 26. gün...

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken tarafların karşılıklı açıklamaları ve ortaya atılan iddialar, tansiyonu iyiden iyiye zirveye çıkardı.

"SAVAŞI BİZ KAZANDIK"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, İran ile ateşkes konusuyla ilgili olarak, "İran'da doğru kişilerle konuşuyoruz. Onlar bizimle anlaşma istiyorlar. İran'ın füzeleri tükendi. Savaşı biz kazandık" dedi.

İRAN'DAN SERT YALANLAMA

Trump'ın bu dikkat çeken açıklamalarına İran tarafından jet hızıyla yalanlama geldi.

İran Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Yarbay İbrahim Zolfaghari, Fars haber ajansına konuştu.

"KENDİ KENDİNİZLE MÜZAKERE EDİYORSUNUZ"

Açıklamada Zolfaghari, Washington yönetimine hitaben, "İç çatışmalarınızın seviyesi kendi kendinizle müzakere edecek aşamaya mı ulaştı?" ifadesini kullandı.

Zolfaghari, ABD'nin sahada yaşadığı başarısızlığı bir "anlaşma" olarak adlandırmaması gerektiğini belirtti.

"BİZİM GİBİLER, SİZİN GİBİLERLE ASLA UZLAŞMADI"

İran'ın iradesi tam olarak tecelli edene kadar petrol fiyatlarının veya eski dünya düzeninin geri gelmeyeceğini vurgulayan sözcü, "Bu durum, ancak İran ulusuna karşı eyleme geçme düşüncesi kirli zihinlerinizden tamamen silindiğinde gerçekleşti" dedi.

Açıklamasının sonunda uzlaşma ihtimalini kesin bir dille reddeden Zolfaghari, "Bizim ilk ve son sözümüz şudur: Bizim gibiler, sizin gibilerle asla uzlaşmadı, uzlaşmıyor ve uzlaşmayacak. Ne şimdi ne de hiçbir zaman." şeklinde konuştu.