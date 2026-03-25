Filistinli ve İsrailli anneler el ele: Savaşı durdurun

Yıllardır İsrail işgali, katlşamları, sürgünlerive baskılarına maruz kalan Filistinli anneler, savaşın bir diğer mağduru İsrailli anneler ile İtalya'nın başkenti Roma'da buluştu.

Bu hafta İsrail ve Filistin’deki barış hareketlerinden yüzlerce kadın, ortak girişimleri olan “Annelerin Çağrısı”nın başlangıcını duyurmak amacıyla Roma’da yalın ayak yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail merkezli Women Wage Peace (WWP) hareketinin üyeleri ile Filistinli Women of the Sun hareketinin üyeleri, kadınların sürece aktif katılımıyla barış ve siyasi uzlaşının sağlanabileceğine olan inançlarını göstermek için bir araya geldi.

ANNELER SAVAŞA KARŞI NET BİR DURUŞ İSTİYOR

Hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler kapsamında Roma’da üst düzey diplomatlarla görüşmeler yapılması planlanıyor. Programda İtalya Parlamentosu’nda gerçekleştirilecek toplantıların yanı sıra Papa ile yapılacak bir görüşme de yer alıyor. Kadınlar bu görüşmelerde, “net bir siyasi perspektif ve sivil sorumluluğa geri dönüş” talebinde bulunacaklarını belirtiyor.