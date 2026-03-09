İran'ın misillemelerinde ölen ABD askerlerinin sayısı 7'ye yükseldi

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerlerine ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan açıklama yapıldı.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün gece, İran rejiminin Orta Doğu'daki ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle bir ABD askeri daha hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.

ÖLEN ASKER SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Böylece ABD'nin İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısının 7’ye çıktığı belirtilen açıklamada ölen yedinci askerin 1 Mart'ta Suudi Arabistan'daki ABD birliklerine yönelik bir saldırıda ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada İran'a yönelik büyük çaplı askeri müdahalenin devam ettiği kaydedildi.