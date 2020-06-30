İranlı gazeteci Ruhullah Zam idam cezasına çarptırıldı

İran'da gazeteci-aktivist Ruhullah Zam, 'hükümet karşıtı huzursuzluğu körüklediği' gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.

İran’da 2017’de ekonomi nedeniyle patlak veren protestolarda büyük rol oynamış gazeteci Ruhullah Zam, idam cezasına çarptırıldı.

Yargı Sözcüsü Golamhüseyin İsmaili, Zam’ın idam edileceğini açıkladı.

İDAM KARARI: ÜLKEDE GERÇEKLEŞEN EYLEMLERDEKİ ROLÜ

Zam’ın kurduğu ve 1 milyon takipiçisi olan AmadNews isimli haber sitesinde İranlı yetkililere dair bilgi ve görüntüler yayınlanmış, bu yayınlar ülke çapına yayılan eylemlerin ateşlenmesinde büyük rol oynamıştı.

Bir dönem Tahran’ın meşhur Evin Hapishanesi’nde tutulan Zam, son dönemde iltica ettiği Fransa’nın başkenti Paris’te yaşıyor ve Amerika’nın Sesi’nin Farsça kanalına sık sık konuk oluyordu.

İranlı gazetecinin geçtiğimiz yıl Devrim Muhafızları tarafından ‘karmaşık bir istihbarat operasyonu ile’ ülkeye döndürüldüğü belirtiliyor. Ancak operasyonun ayrıntıları bilinmiyor. İran devlet televizyonu da Zam’ın, ‘geçmişteki faaliyetlerinden dolayı özür dilediği’ görüntülerini yayınlamıştı. Zam’ın kurduğu bir Telegram kanalında da muhalif mesajlar paylaşılıyordu.

OĞLUNU DESTEKLEMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Zam aynı zamanda, 1980’lerin başında hükümette de yer almış reformcu Şii din görevlisi Muhammed Ali Zam’ın oğlu. Muhammed Ali Zam, 2017’de İran medyasında yayınlanan bir mektubunda oğlunu desteklemediğini açıklamıştı.