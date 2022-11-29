İranlı komutan: Gösterilerde 300'den fazla kişi öldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran’ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açtı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyordu.

Norveç merkezli kurum: 416 protestocu öldü

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'dan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu’nun (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda ise Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocu öldü.

“Ayaklanmalara aldananlar karşı devrimci değil”

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na göre de bu sayı rapordakinden daha az…

AA’nın haberine göre Tahran'daki Şehid Recayi Üniversitesi’nde konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, ülkede yaklaşık iki buçuk aydır devam eden protestolara değindi.

Gösterilerin rejim karşıtlarınca organize edildiğini ancak gösterilere katılan herkesin suçlanmaması gerektiğini söyleyen Hacızade, "Ayaklanmalara aldananlar karşı devrimci değil, bizim çocuklarımız ve halkımızın bir parçasıdır." dedi.

“Bu iki ayda 300'den fazla insan öldürüldü”

Ülkedeki gençlerin "düşmanı tanımadığını" ifade eden Hacızade, üniversitelerde bu konuda dersler verilmesi gerektiğini söyledi.

İranlı komutan konuşmasında gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin yetkili ağızdan ilk açıklamayı yaparak, "Düşmanı tanıtamadığımız için bu iki ayda 300'den fazla insan öldürüldü veya şehit oldu." ifadelerini kullandı.