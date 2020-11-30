İranlı yetkili: Fahrizade suikastında kullanılan silahlar İsrail yapımı

Muhsin Fahrizade'ye silahlı saldırıda başvurulan unsurların, uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı olduğu belirtildi.

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin Tahran'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

İranlı bir yetkili, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastında kullanılan silahların İsrail yapımı olduğunu söyledi.

"SUİKASTTA İSRAİL'İN PARMAĞI VAR"

İran'da Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alem'e konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, İsrail'in Fahrizade suikastında parmağı olduğuna dair deliller bulunduğunu belirtti.

"UYDUDAN KONTROL EDİLEBİLEN İSRAİL YAPIMI"

Söz konusu yetkili, "Siyonist rejim, Fahrizade suikastı için İran devrimi karşıtı unsurları kullandı. Terör saldırısında kullanılan silahlar uydudan kontrol edilebilen İsrail yapımı." ifadelerini kullandı.

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