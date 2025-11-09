İrlanda Futbol Federasyonu: İsrail futboldan men edilsin

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'e yönelik tepkiler dünya genelinde artarak devam ederken futbol dünyası da gerekli adımları atıyor.

İrlanda, İsrail'in Avrupa futbolundan men edilmesi yönünde yeni bir hamle yaptı.

İSRAİL'İN FUTBOLDAN MEN EDİLMESİ İÇİN ÖNERGE

İrlanda Futbol Federasyonu (FAI), İsrail’in UEFA’dan men edilmesi için resmi başvuruda bulunma kararı aldı.

TÜZÜĞÜN İHLAL EDİLDİĞİ VURGULANDI

FAI Genel Kurulu’nda kabul edilen kararda, İsrail’in Filistin Futbol Federasyonu’nun onayı olmadan işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimlerde kulüpler kurmasının hem FIFA’nın 73. hem UEFA’nın 5. maddesini açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Ayrıca, etkili bir ırkçılıkla mücadele politikası izlememesi nedeniyle İsrail’in UEFA tüzüğünün 7. maddesini de çiğnediği ifade edildi.

TÜRKİYE DE ÇAĞRI YAPMIŞTI

İsrail milli takımı ve kulüp takımları UEFA organizasyonlarına katılıyor, ancak ev sahibi oldukları maçların büyük bölümünü tarafsız sahalarda oynadılar.

Türk ve Norveçli futbol yöneticilerinden de İsrail’in uluslararası müsabakalardan men edilmesine yönelik benzer çağrılar daha önce yapılmıştı.