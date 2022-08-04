İskoçya'da bir ada 80 bin sterline satışa çıkarıldı

İskoçya'da bir ada 80 bin sterline satışa çıkarıldı

İskoçya'da bulunan Deer Island adındaki ada 80 bin sterline satışa sunuldu. Ada, doğallığıyla dikkat çekiyor.

İskoçya’nın batısında bulunan "Deer Island" adası, 80 bin sterlin (1 milyon 750 bin TL) bedelle satışa çıktı.

80 bin sterline satışa çıktı

West Highlands'deki Loch Moidart bölgesinde yer alan ada, bir daireden daha ucuz fiyata alıcısını arıyor.

Adada herhangi bir ev bulunmazken, adada sadece bitkiler ve dokunulmamış doğadan izler bulunuyor.





Adanın yakınında milyarderler oturuyor

Satışa çıkan adanın yakınındaki bölgelerde ünlü İngiliz iş insanı Vanessa Branson gibi milyarderler yer alırken, adanın daha önceki sahiplerinin Clanranald of Moidart ailesi olduğu, şimdiki satıcısının ise açıklanmadığı aktarıldı.





"Son derece popüler bir deniz kıyısında yer alıyor"



Evi satışa sunan şirket tarafından yapılan açıklamada, “Ada, İskoçya'nın Batı kıyısındaki çarpıcı ve sakin Loch Moidart'ta yer alıyor” denirken , “Issız adanın, dünyanın her yerinden yatırımcılara hitap edeceği kesin, son derece popüler bir deniz kıyısında yer alıyor" ifadeleri yer aldı.

Adaya en yakın büyük şehir konumunda bulunan Glasgow'da ise adanın satışa çıktığı fiyata 1+0 stüdyo daire alınabiliyor.



