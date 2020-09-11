İspanya'da bir günde 12 bin 183 koronavirüs vakası tespit edildi

İspanya'da bir günde 12 bin 183 koronavirüs vakası tespit edildi

İspanya'da, koronavirüs salgınında vaka sayısı 24 saatte 12 bin 183 artışla son 2,5 ayın en yüksek verisine ulaştı.

Avrupa'da en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan İspanya, aynı zamanda yeni vakalardaki artışla da ilk sırada bulunuyor.

Bugün açıklanan 12 bin 183 yeni vaka, İspanya'da koronavirüsten dolayı ilan edilen olağanüstü halin sona erdirildiği 21 Haziran'dan bu yana kaydedilen en yüksek günlük artış oldu.

BİR HAFTADA 241 ÖLÜM

Koronavirüsten son 7 günde 241 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin sayısının 29 bin 747'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede son bir haftada Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 2 bin 191 hasta olduğu ve bunlardan 165'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

"HASTANELERDE YOĞUNLUK YOK"

Sağlık Bakanı Salvador İlla, İspanyol devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Hastanelerde bir yoğunluk olduğunu sanmıyorum. PCR testlerinde çok ciddi artış sağladık. Günlük 100 bin PCR testini gördük. Salgının zirve yaptığı dönemlerde (mart-nisan) bu sayı 3 kat daha azdı. Erken teşhis iyi çalışıyor." açıklamasında bulundu.