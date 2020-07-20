Koronavirüs nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğuna ve evcil hayvan yasağına uymadığı için plajda gözaltına alınan siyahiye, boğazına bastırılarak kelepçe takıldı

İspanya’nın Benidorm kentindeki Poniente Plajı’nda siyahi bir kişi, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen maske takma zorunluluğunu ve evcil hayvan yasağını ihlal ettiği için 2 polis memuru tarafından gözaltına alındı.

Kişinin gözaltına alındığı anlar, tıpkı ABD’nin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen George Floyd’unkine benzetildi.

BOYNUNA BASTIRDI

Polis memurunun, siyahi kişiyi plajın ortasında boynuna bastırarak gözaltına alması büyük tepki çekti.

İspanya’da maske takmayan siyahi gözaltına alındı VİDEO

“AYNI ŞEYİ TEKRAR YAPIYORLAR”

Sosyal medya kullanıcıları, “George Floyd'a ne olduğuna bakın. Aynı şeyi tekrar yapıyorlar. Benim için tehlikeli bir adam gibi görünmüyor.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer kişi ise “Ne iğrenç bir toplum. Kimseye zarar vermeyen bir adamın gözaltına alınmasına mutlu olan insanlar var. Bence gözaltına alınması utanç verici.” dedi.

“SAKİNLEŞTİRİLMESİ GEREKİYORDU”

Olaya ilişkin Benidorm konseyi sözcüsü de “Bir memura saldırdıktan sonra, onu kontrol altına almak için uygun güç gerekiyordu. Polis ile tartıştı. Gördüğünüz gibi, yere yatırılarak kelepçelenmek zorunda kaldı. Söylenecek başka bir şey yok. Kuralları görmezden geldiği için şiddet gören biri hakkında konuşuyoruz, sakinleştirilmesi gerekiyordu.” dedi.

90 EURO PARA CEZASI

Bu arada bölgede tüm kamusal alanlarda, maske takmak zorunlu hale getirilerek, ihlaller için 90 euro para cezası uygulanıyor.